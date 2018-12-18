بعد اتهام القاضي له بالخيانة.. تأجيل النطق بالحكم على مايكل فلين

القاهرة - مصراوي:

أصدر القاضي إيميت سوليفان، الذي ينظر قضية مايكل فلين المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بتأجيل صدور الحكم، وذلك لإتاحة الفرصة أمامه لمزيد من التعاون.

وكان القاضي سوليفان، قد وبخ الجنرال المتقاعد مايكل فلين، ووصفه بالخائن الذي باع بلاده.

وقال سوليفان، اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة الاستماع للحكم ضد مايكل فلين: "لقد كنت عميلًا غير مسجل لبلد أجنبي أثناء خدمتك كمستشار للأمن القومي للرئيس ترامب، يمكن القول إن هذا يقوض كل شيء يرمز إليه هذا العلم (الأمريكي) لقد بعت بلدك".

وتابع القاضي الأمريكي، أنا لا أخفي اشمئزازي ولا ازدرائي لهذه الجريمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تمنياته بـ"الحظ السعيد" لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، مايكل فلين، قبل أن تصدر محكمة في واشنطن حكمها عليه اليوم الثلاثاء، بسبب كذبه على المحققين الاتحاديين بشأن صلاته بروسيا.

وطلب محامو فلين، بتجنيبه أي عقوبة بالسجن بعد أن اعترف بأنه كذب في شهادته أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار المحامون إلى "المساعدة الجوهرية وفي التوقيت المناسب" التي قدمها للسلطة التنفيذية في التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويشار إلى أن فلين يتعاون الآن مع فريق المحققين بقيادة المستشار الخاص، روبرت مولر، والمعني بالبحث في الصلات بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية والفريق الرئاسي الانتقالي.