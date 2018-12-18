مؤسسة ترامب توافق على حل هيكلها تحت إشراف قضائي

نيويورك (د ب أ)

قالت المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيرية وقعت على اتفاق يتم بموجبه حلها في أعقاب دعوى قضائية تزعم وجود "نموذج صادم من الانتهاكات".

وكانت المؤسسة تواجه دعوة قضائية رفعها مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، تطالب بفرض تعويضات وعقوبات بملايين الدولارات فضلا عن فرض حظر على خدمة الرئيس ترامب وأنجاله الثلاثة الكبار في مجالس إدارة مؤسسات خيرية.

وقالت باربرا أندروود، المدعية العامة في نيويورك في بيان "حددت الدعوى القضائية التي رفعناها تفاصيل نموذج صادم من الانتهاكات التي ارتكبتها مؤسسة ترامب".

وأضافت أندروود "لقد وصل الأمر إلى أن أصبحت مؤسسة ترامب بمثابة دفتر شيكات لخدمة شركات السيد ترامب ومصالحه السياسية".