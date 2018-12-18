لافروف: عمل لجنة الدستور السوري يجب أن يستند إلى الحل التوافقي

جنيف (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمله في أن يؤدي تشكيل لجنة للدستور السوري إلى تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية في سوريا.

وفي أعقاب مشاورات له مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، بحضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا سيتفان دي ميستورا، قال لافروف في جنيف اليوم الثلاثاء إن عمل اللجنة لابد أن يستند إلى الميل نحو الحل التوافقي وإلى المشاركة البناءة التي تهدف إلى التوحيد بين المشاركين.

وأضاف لافروف، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، أن النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة ستحظى " بتأييد واسع النطاق من قبل الشعب السوري".

ووصف لافروف المشاورات التي جرت اليوم في جنيف بأنها "إيجابية للغاية".

وكان المشاركون قد اتفقوا، بعد تنسيق مع الحكومة السورية، على أن تضم اللجنة 150 عضوا يناط بهم العمل على تعديل الدستور السوري، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها مطلع العام الجديد.