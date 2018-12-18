البشير يوجه بتعزيز كافة أوجه التعاون بين القوات المسلحة السودانية والسعودية

الخرطوم (أ ش أ)

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، بضرورة تعزيز وتفعيل كافة قنوات التعاون وتوسيع المشاركات في مجالات مختلفة، سيما الدورات التدريبية والعمل المشترك من خلال المشروعات الكبيرة والمناورة، بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية.

وأكد البشير -خلال لقائه اليوم الثلاثاء ببيت الضيافة بالخرطوم، برئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، بحضور وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف- أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وأن ما يقوم به السودان واجب مقدس وأخلاقي، منوها بأن القوات المسلحة السودانية ستظل موجودة بالتحالف وفقا للالتزام بين البلدين .

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن العلاقات بين السودان و المملكة العربية السعودية أزلية وتاريخية ومتجذرة، لافتا إلى أن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودي تأتي في ظروف بالغة التعقيد لما تتعرض له منطقة البحر الأحمر من تحديات كبيرة، بالإضافة إلى أنها في إطار التبادل المستمر للزيارات بين البلدين والجيشين.

وقال "إن القوات المسلحة السودانية في مشروع التحالف تقوم بأدوار كبيرة، وإن المملكة العربية السعودية تقدر بسالة الجندي السوداني والسمعة الطيبة، وإننا نتطلع خلال المرحلة القادمة لأن يتم تعزيز كل ما اتفق عليه الجانبان".

وأوضح أن رئيس الأركان السعودي حضر اليوم تخريج طلاب أكاديمية نميري دورتي الدفاع والحرب، وشهد التخريج القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عمر البشير، و كان من بين المتخرجين 19 دارسا من المملكة العربية السعودية، منوها بأنه سيشارك غدا ختام تمرين القوات المسلحة بساحل البحر الأحمر.