روسيا وتركيا وإيران تمهد الطريق لمحادثات الدستور السوري

جنيف (د ب أ)

أعلنت روسيا وإيران وتركيا في جنيف اليوم الثلاثاء، أنها اتفقت على خطة لعقد محادثات بين أطراف القتال الدائر في سوريا، بشأن الإصلاح الدستوري، مطلع العام المقبل.

وقالت الدول الثلاث في بيان لها بعد اجتماع وزراء خارجيتها في جنيف، إن لجنة دستورية سورية داخلية ستعقد اجتماعها الأول في مطلع العام المقبل، كخطوة نحو محادثات السلام.

يذكر أن كل من روسيا وإيران تدعم الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ قرابة ثماني سنوات، في حين تساند تركيا المعارضة.

وسوف تتشكل اللجنة الدستورية التي ستناقش عملية الإصلاح، من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، بالإضافة إلى مجموعة من شخصيات المجتمع المدني التي تختارها الأمم المتحدة.

وتسببت الخلافات بشأن هذه المجموعة الثالثة حتى الآن في تأجيل تشكيل اللجنة.