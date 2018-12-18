تتجاوز تريليون ريال.. الملك سلمان يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ السعودية

البشير يلتقي الأسد في أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ 2011

القاهرة - مصراوي:

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية المملكة للعام 2019، والتي من المقرر أن تتضمن زيادة بنسبة 7% عن المتوقع صرفه نهاية العام المالي 2018.

وكشفت أرقام ميزانية السعودية للعام 2019، عن إنفاق قياسي بـ1.106 تريليون ريال، بنمو 7.3% عن العام 2018.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية، فإن الإيرادات المتوقعة في 2019، تقدر بنحو 975 مليار ريال، بنمو 9% عن 2018.

وتوقعت وزارة المالية تراجع العجز في 2019 بنسبة 4.2% إلى 131 مليار ريال، فيما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال، ليشكل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقدر أن يصل حجم الاحتياطي إلى 496 مليار ريال، ليشكل 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.