إسرائيليون يحملون روث البقر أمام منزل وزير المالية: "هذه رائحتك"



كتبت - بسمة باهر:

استيقظ وزير المالية لدولة الاحتلال موشيه كحلون، صباح اليوم الثلاثاء، على رائحة قوية من روث البقر في الشارع الذي يسكن فيه، بسبب إيقاف مزارعي الألبان في اسرائيل شاحنات صغيرة محملة بروث البقر.

وذكر موقع "ماكو" العبري، أن المزارعين فعلوا ذلك الأمر احتجاجًا على اتفاق الألبان الموقع بين وزيري المالية والزراعة واتحاد مربين الماشية وسكرتير حركة موشاف، لأنه يضر مزارع الألبان ورواتب المزارعين.

وأوضح المزارعون أن تحديد لجنة غير معتمدة ثمن لتر الحليب فيما لا يشمل النفقات التي يقومون بها، يؤدي في نهاية المطاف إلى إصابة أجورهم بالضرر.

وعلق المزارعون على الشاحنات الصغيرة لافتات مكتوب عليها "يجب أن يكف كحلون عن جعلنا نأكل قاذورات"، وفى إشارة إلى روث البقر قالوا له "هذه هي رائحتك".