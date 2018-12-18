أول صور للسائحتين القتيلين ذبحاً في المغرب

القاهرة- "مصراوي":

ظهرت اليوم الثلاثاء أول صور لسائحتين، نرويجية ودنماركية، عثروا عليهما، أمس، قتيلين بعد تعرضهما للذبح والاغتصاب، قرب قرية في جبال أطلس المغربية، ونشرت عنهما "العربية.نت" تقريراً وافياً اليوم في مكان آخر من الموقع، وفيه أن السلطات المغربية بدأت تحقق في مقتلهما بمنطقة "سيدي شمهروش" البعيدة أكثر من 82 كيلومتراً جنوبي مدينة مراكش.

القتيل الدنماركية هي لوزيزا جيسبرسين البالغة 24 سنة، بحسب ما ذكرت اسمها ونشرت صورتها صحيفة B.T الشعبية في الدنمارك، ونقلتها من حسابها "الفيسبوكي" ومعها نشرت مقابلة من أسطر قليلة مع والدتها. أما صديقتها النرويجية، وهي مارن أولاند الأكبر سناً منها بأربعة أعوام، فنشرت صورتها قناة NRK TV التلفزيونية النرويجية في موقعها الذي قالت فيه إنها استمدتها من حسابها في "فيسبوك" أيضاً.

والدة القتيل الدنماركية، وهي "هيل جيسبرسين" البالغة 52 سنة، ذكرت أنها نصحت ابنتها "بعدم السفر هذه المرة إلى منطقة خطرة من الجبال، إلا أنها أصرت وسافرت" على حد ما قالته للصحيفة، فيما ذكرت "إيرين يولند"أم القتيل النرويجية مارن، إن ابنتها "عاشقة للهواء الطلق، واتخذت كافة الاحتياطات قبل السفر"، وفقاً لما قرأت "العربية. نت" مما قالته للموقع التليفزيوني، ومنه ألمت باسم حسابها في "فيسبوك" ونقلت منه صورة ثانية لها، والشيء نفسه فعلته بزيارة حساب صديقتها بالموقع أيضاً، وفيه وجدت صوراً بالعشرات.

وكانت السلطات الأمنية المغربية أعلنت اليوم الثلاثاء توقيف شخص يشتبه بتورطه في قتل سائحتين إسكندنافيتين بعد أن عثر على جثتيهما أمس وهما مقطوعتا الرأس.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي ، في بلاغ أمني، إن المكتب تمكن بالتعاون والتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، صباح اليوم من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة.

وأكد أن السلطات ستواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين، تم تحديد هوياتهم، وذلك للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت السلطات المغربية قد عثرت أمس الاثنين، على جثتي سائحتين من النرويج والدنمارك، خارج مدينة مراكش في منطقة معزولة على جبال الأطلس (10 كيلو مترات عن جبل توبقال)، وعليها آثار طعن بسلاح أبيض ورأساهما مفصولان عن جسديهما.