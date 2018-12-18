الكرملين: نرفض مزاعم الكونجرس حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

موسكو - (د ب أ):

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن مزاعم مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية السابقة، "لا أساس لها بالتأكيد".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله للصحفيين، إن "الحكومة الروسية لم ولن يكون لها أي علاقة بمثل هذه التدخلات."

وكانت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ أصدرت تقريرين جديدين أمس الإثنين، يزعمان أن كيانا روسيا وُصف بأنه "وكالة أبحاث الإنترنت الروسية"، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات التي جرت في عام 2016، والتي وصل دونالد ترامب من خلالها إلى السلطة.

ومن جانبه، قال ريتشارد بور، رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، في بيان له: "رأينا - على نحو متزايد - كيف يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى تعزيز الحوار المفتوح، أن تستخدم من جانب جهات أجنبية معادية تسعى إلى التلاعب بالرأي العام وإفساده."

وأوضح بور - وهو جمهوري من نورث كارولاينا - أن "هذه البيانات التي نشرت حديثا، تظهر كيف سعت روسيا بقوة إلى تقسيم الامريكيين."

وكان قد تم في الأسبوع الماضي، الحُكم على المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب كذبه على الحكومة الأمريكية بشأن عمله في مشروع عقاري خاص بترامب في روسيا.