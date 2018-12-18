منح جائزة "فولبرايت" الأمريكية للتفاهم الدولي لميركل

واشنطن/برلين - (د ب أ):

قررت هيئة "فولبرايت" الأمريكية للتبادل الطلابي والثقافي منح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جائزتها للتفاهم الدولي.

وجاء في بيان نشرته الهيئة اليوم الثلاثاء أنها تمنح ميركل الجائزة تكريما لـ"شخصيتها القيادية البارزة واهتمامها القوي بالتفاهم المتبادل والتعاون الدولي والسلام".

ومن المقرر منح الجائزة لميركل في برلين في 28 يناير المقبل، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخ الجائزة التي تُمنح فيها خارج الولايات المتحدة.

وتم منح هذه الجائزة من قبل لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا والرئيسين الأمريكيين السابقين جيمي كارتر وبيل كلينتون ومنظمة أطباء بلا حدود.

وتُكرم الجائزة التي تحمل اسم السيناتور الأمريكي الراحل جيمس ويليام فولبرايت "المساهمات البارزة في دعم السلام عبر التفاهم بين الشعوب والثقافات والأمم".