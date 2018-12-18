مقتل 6 من قوات الامن في شمال أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء مقتل ستة على الاقل من قوات الامن الافغانية، في كمين نصبته حركة طالبان في إقليم فارياب بشمال البلاد.

وقال رحمة الله تركستاني وصبغة الله سيلاب، العضوان في المجلس الاقليمي، إن القوات كانت تحاول إعادة السيطرة على نقطة تفتيش في منطقة جورزيفان، عندما حاصرها المسلحون.

وفي الوقت نفسه، أوضح محمد نوري، وهو عضو آخر في المجلس الاقليمي، أن هناك خطرا يشكله مسلحو طالبان على ما لا يقل عن 80 بالمئة من الإقليم.

من ناحية أخرى، قُتل قائد ميداني بارز تابع لحركة طالبان، في غارة جوية أمريكية بإقليم هيرات أمس الاول الأحد.

وكان القائد الميداني حاكم ظل للمنطقة، وكان المسؤول عن المسلحين، بحسب ما قاله المتحدث باسم حاكم الاقليم جيلاني فارهاد.

ويقول خبراء إن القوات الامريكية والافغانية بدأت مؤخرا استهداف القادة الميدانيين التابعين لطالبان، لانهم يرون أنهم يقفون في وجه التوصل إلى تسوية سلمية محتملة للصراع.