هواوي: توقيف مسؤولة الشؤون المالية للشركة في كندا لم يؤثر على أعمالنا

بكين - (د ب أ):

أكدت شركة "هواوي" الصينية اليوم الثلاثاء أن قضية توقيف كندا لمينج وانتشو رئيسة الشؤون المالية في الشركة لم يؤثر على أعمال الشركة.

وأكد "كين هو" المسؤول التنفيذي بالشركة أن توقيفها لم يكن له أيضا أثر على تنقل موظفي الشركة.

وأعرب عن ثقته في عدالة القضاء فيما بتعلق بالقضية، فضلا عن ثقة الشركة في امتثالها فيما يتعلق بالتجارة العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عنه القول إن الشركة تعتزم تخصيص استثمار أولي بقيمة ملياري دولار في مجال الأمن، إلى جانب اعتزامها زيادة استثماراتها في مجال الأمن السيبراني.

وكشف عن أن الشركة تعتزم إطلاق هاتفها الذكي الأول بتقنية الجيل الخامس العام القادم.

وقال، في إيجاز صحفي، إن الشركة تتوقع عائدات تتجاوز المئة مليار دولار خلال العام الجاري.

وشدد على أن الشركة لديها سجل "نظيف" بشأن الأمن، وتعهد بتعزيز التعاون مع الحكومات حول العالم.

كانت محكمة كندية أمرت بإطلاق سراح مينج وانتشو بكفالة. وتجدر الإشارة إلى أنها لا تزال تنتظر نتائج إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة حيث تواجه اتهامات بالتحايل على صلة بانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكانت الصين ردت على توقيف مسؤولة هواوي بإعلان أنها تجري تحقيقات مع الكنديين الموقوفين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، بتهمة تهديد الأمن القومي.