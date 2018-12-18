وزير الخارجية الألماني يرى أساسا أوليا لعودة اللاجئين إلى العراق

بغداد - (د ب أ):

عقب عام على الانتصار العسكري على تنظيم داعش في العراق، ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يرى أساسا أوليا لعودة اللاجئين العراقيين في ألمانيا إلى وطنهم.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال زيارة للعاصمة العراقية بغداد:"نلاحظ هنا أن الوضع الأمني تحسن على نحو واضح... هذا ينطبق على بغداد، وأيضا على أجزاء واسعة من البلاد".

وذكر ماس أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي يجب القيام بها في هذا الصدد، وأضاف: "لكني أعتقد أننا يمكن أن نقول بشأن الوضع الأمني فعلا إنه يوفر أساسا لأن يكون للمواطنين تطلعات مستقبلية للبقاء هنا، والعودة أيضا إلى هنا".

وعقب اجتماعه مع ماس أمس الاثنين، دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اللاجئين العراقيين إلى العودة لوطنهم، واصفا الوضع الأمني في العراق بأنه "ممتاز".

وكان مئات الآلاف من العراقيين فروا إلى ألمانيا على خلفية الاضطرابات في بلدهم. وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، بلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين في ألمانيا حتى نهاية سبتمبر الماضي 245 ألف عراقي.

وكان تنظيم داعش سيطر عام 2014 على قطاعات كبيرة من البلاد. وتمكنت القوات المسلحة العراقية عبر هجوم كبير العام الماضي من تحرير مدينة الموصل شمالي العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن في 10 ديسمبر عام 2017 الانتصار عسكريا على داعش، إلا أن خلايا التنظيم لا تزال نشطة في شمالي وشرقي البلاد، حيث ينفذ التنظيم هجمات على نحو متكرر.