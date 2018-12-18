وفاة رئيس الوزراء النيبالي الاسبق تولسي جيري عن عمر ناهز 93 عاما

كاتماندو - (د ب أ):

توفي رئيس الوزراء النيبالي الاسبق، تولسي جيري، في كاتماندو اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت زوجته، سارة جيري، إنه كان قد تم تشخيص إصابته بسرطان الكبد قبل بضع سنوات.

وكان جيري – الذي درس الطب ولم يعمل به – قد بدأ حياته السياسية مع حزب المؤتمر النيبالي.

وأصبح جيري رئيسا لمجلس الوزراء لأول مرة في عام 1963، ثم تم تعيينه مرة أخرى في عامي 1964 و1965.

كما شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 1975 وحتى عام 1977.

وكان جيري انتقل إلى سريلانكا في عام 1979، ولكنه عاد إلى كاتماندو في عام 2003 بعد أن عينه الملك جيانيندرا شاه، الذي أصبح الملك بعد المذبحة الملكية التي وقعت في عام 2001، نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وأبتعد جيري عن الأضواء بعد الإطاحة بالحكومة الملكية في حركة شعبية عام 2006.