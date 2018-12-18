مقتل 9 مسلحين من "داعش-خراسان" على أيدي قوات أمريكية وأفغانية

كابول - (د ب أ):

قتلت القوات الامريكية والأفغانية ما لا يقل عن تسعة مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية في خراسان (داعش-خراسان)، في عمليات منفصلة جرت في إقليمي كونار ونانجارهار بشرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الافغانية عن فيلق سلاب 201 التابع للجيش الأفغاني في شرق البلاد قوله في بيان له، إن ما لا يقل عن أربعة من مسلحي تنظيم داعش قد قتلوا في غارة نفذتها القوات الأمريكية بطائرة بدون طيار في منطقة هاسكا مينا بإقليم نانجارهار أمس الاول الأحد.

وأضاف البيان أن قوات الاستخبارات الافغانية نفذت عمليات أخرى مع قوات الدعم الجوي الامريكية في منطقة بيتش دارا بإقليم كونار، ما أسفر عن مقتل 5 على الاقل من عناصر تنظيم "داعش-خراسان".

كما أصيب مسلح آخر تابع لتنظيم "داعش-خراسان" أثناء العمليات نفسها، بحسب ما جاء في بيان الجيش.