البحرين تؤكد تضامنها مع السعودية ضد ما صدر عن مجلس الشيوخ الأمريكي

المنامة - (د ب أ):

أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع السعودية في موقفها تجاه ما صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي وحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وجددت البحرين في بيان، نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، "عميق تقديرها للجهود الكبيرة والإسهامات الدؤوبة" للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "في إرساء الأمن والسلام وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، ومواصلة الدور القيادي التاريخي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة".

كما أشادت البحرين "بالمواقف المسؤولة والجهود الكبيرة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ومبادراته المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتزام فخامته بالعمل المشترك مع الحلفاء بما يعكس قوة ومتانة علاقات الصداقة والحرص المتبادل على تعزيز التحالف الاستراتيجي لضمان تجاوز كافة التحديات".

وأصدرت الخارجية السعودية بيانًا أمس الاثنين، أكدت فيه استنكارها الموقف الذي صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس الماضي قرارين يدعو أحدهما إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فيما يحمل الثاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن قتل خاشقجي.