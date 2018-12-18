ينطق بها 500 مليون إنسان.. العالم يحتفل بيوم اللغة العربية

(مصراوي):

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للغة العربية باعتبارها أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهو اليوم الذي اتخذت فيه الأمم المتحدة عام 1973 قرارها بأن تكون "العربية" لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وتنظم الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية لعام 2018 تحت شعار اللغة العربية والشباب.

وتعد العربية من أقدم اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 500 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعروفة باسم الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، والأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

وستنظم 3 اجتماعات مائدة مستديرة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع "اللغة العربية والشباب" بالإضافة إلى حفل موسيقي في مقر المنظمة بباريس، حيث يحيي المطرب السعودي عايض يوسف، إلى جانب مجموعة من 8 موسيقيين، حفلًا موسيقيًا شرقيًا يبعث برسالة سلام وأمن وتناغم إلى العالم، الأمر الذي يجسد القيم التي تعززها "اليونسكو" في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان وبناء حصون السلام.