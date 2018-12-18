اليوم.. انطلاق أعمال القمة الأوروبية الإفريقية في النمسا

فيينا - (د ب أ):

يجتمع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة عضو في الاتحادين الأوروبي والإفريقي، اليوم الثلاثاء، في قمة أوروبية إفريقية بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القارتين، في ظل جهود تستهدف علاج جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

يترأس القمة المستشار النمساوي سبستيان كورتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

يركز الاجتماع على التقنيات الرقمية بما في ذلك العروض التقديمية التي تقدمها الشركات الناشئة في إفريقيا.

وتأتي هذه القمة بعد حوالي نصف عام من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على أن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى حدوث تغييرات اجتماعية واقتصادية في الدول الإفريقية باعتبارها من أكبر مصادر المهاجرين إلى القارة الأوروبية.

وقبل انطلاق القمة الأوروبية الإفريقية كتب رئيس البرلمان الأوروبي "أنطونيو تاجاني" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول إنه: "فقط، بزيادة الاستثمارات في إفريقيا وخلق فرص أمام الأفارقة في بلادهم يمكننا تقليل تدفق الهجرة إلى أوروبا".

ووفقُا للإحصاءات الأوروبية، فإن إفريقيا ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الصين واليابان.

يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا وغانا وغينيا وكينيا ومورشيوس إلى جانب عدد من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب قائمة المشاركين فإن القوى الاقتصادية الأوروبية الكبرى، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اكتفت بالمشاركة بمسؤولين أقل من المستوى الوزاري.

ويمثل المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي رئيسها جان كلود يونيكر وعدد من المفوضين الأوروبيين.