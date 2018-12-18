فرنسا: فرض ضرائب على الشركات الرقمية مطلع يناير

القاهرة - (مصراوي):

قررت الحكومة الفرنسية فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع العام 2019 ومن دون أن تنتظر اتفاقًا محتملًا داخل الاتحاد الأوروبي، سعيًا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الأسبوع الماضي الرئيس إيمانويل ماكرون.

وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، بعد أن كان دافع، بلا نجاح، حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي (جوجل وآبل وفيس بوك وأمازون وغيرها)، وفق موقع فرانس 24.

وذكر في مؤتمر صحافي مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين "سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من يناير 2019 وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".

وكانت عدة دول قد اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات شركات العالم الرقمي. وبين هذه الدول سنغافورة والمملكة المتحدة. لكن في إيطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على مبيعات الإنترنت لكن القانون لم ينتقل إلى التنفيذ.

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