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    "الأسرى الفلسطينيين": اعتقال القاصرين أصبح ظاهرة ممنهجة تمارس بشكل يومي

    10:31 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
    "الأسرى الفلسطينيين": اعتقال القاصرين أصبح ظاهرة ممنهجة تمارس بشكل يومي

    أرشيفية

    رام الله (أ ش أ)

    قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للقاصرين تحول إلى ظاهرة مؤرقة وممنهجة تمارس بشكل يومي كعقاب جماعي يستهدف بشكل متعمد الطفولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية دولية لهم.

    وأشار أبو بكر، خلال زيارته ووفد من الهيئة ومدير مركز "مانديلا لحقوق الانسان" المحامية بثينة دمقاق منزل الأسير المحرر أيمن جمهور من قرية "بيت عنان" شمال غرب القدس، إلى أن الأطفال الأسرى يتعرضون لكافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، وأن حكومة الاحتلال تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني.

    وطالب أبو بكر الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة العمل على إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية، والتحرك من أجل توفير الحماية للأطفال الذين يتعرضون للقتل والاعتقال.

     

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