  • عاجل:برودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    جيرمي كوربين يعتزم طرح اقتراح بسحب الثقة من ماي بسبب "بريكست"

    10:14 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
    جيرمي كوربين يعتزم طرح اقتراح بسحب الثقة من ماي بسبب "بريكست"

    جيرمي كوربين زعيم المعارضة البريطانية

    لندن (أ ش أ)

    قال جيرمي كوربين زعيم المعارضة البريطانية إنه سوف يطرح اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة الوزراء تريزا ماى بسبب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

    وذكرت قناة "يورونيوز" الاخبارية الأوروبية أن ماي استبعدت إجراء استفتاء ثان على اتفاق "بريكست" بوصفه "خطوة من شأنها أن تلحق ضررا يصعب تداركه لتكامل السياسة البريطانية، فضلا عن أنه سوف يدفع الملايين من البريطانيين الذين يؤمنون بالديمقراطية إلى الاعتقاد بأنها سياسة غير مثمرة".

    تجدر الإشارة إلى أن تريزا ماي توجهت الاسبوع الماضي إلى بروكسل لإدخال تعديلات اللحظة الأخيرة على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه حكومتها مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

    وأفرزت الشكوك المثارة بشأن اتفاق "بريكست" نتائج سلبية داخل بريطانيا التي شهدت اليوم انخفاضا واضحا فى الانفاق الاستهلاكي وتراجع أسعار السكن.

    هذا المحتوى من

    لندن جيرمي كوربين بريطانيا تريزا ماى الاتحاد الأوروبى

    الخبر التالى:

    اعتقال العشرات في تركيا فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان