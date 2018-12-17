جيرمي كوربين يعتزم طرح اقتراح بسحب الثقة من ماي بسبب "بريكست"

لندن (أ ش أ)

قال جيرمي كوربين زعيم المعارضة البريطانية إنه سوف يطرح اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة الوزراء تريزا ماى بسبب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وذكرت قناة "يورونيوز" الاخبارية الأوروبية أن ماي استبعدت إجراء استفتاء ثان على اتفاق "بريكست" بوصفه "خطوة من شأنها أن تلحق ضررا يصعب تداركه لتكامل السياسة البريطانية، فضلا عن أنه سوف يدفع الملايين من البريطانيين الذين يؤمنون بالديمقراطية إلى الاعتقاد بأنها سياسة غير مثمرة".

تجدر الإشارة إلى أن تريزا ماي توجهت الاسبوع الماضي إلى بروكسل لإدخال تعديلات اللحظة الأخيرة على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه حكومتها مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وأفرزت الشكوك المثارة بشأن اتفاق "بريكست" نتائج سلبية داخل بريطانيا التي شهدت اليوم انخفاضا واضحا فى الانفاق الاستهلاكي وتراجع أسعار السكن.