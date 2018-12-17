نقابة الشرطة الفرنسية تدعو لإضراب احتجاجًا على خفض الميزانية

باريس (أ ش أ)

دعت نقابة الشرطة الفرنسية اليوم إلى تنظيم إضراب عن العمل احتجاجا على خفض ميزانية جهاز الشرطة في فرنسا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن نقابة الشرطة الفرنسية حذرت من عواقب تصويت البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع على خفض بميزانية جهاز الشرطة يبلغ نحو 62 مليون يورو أو مايعادل 70 مليون دولار، مشيرة إلى أن الموافقة على مثل هذا الخفض من شأنها أن تؤدي إلى تراجع ظروف العمل أمام العاملين في جهاز الشرطة في البلاد.

وطالبت النقابة أعضائها أيضًا بضرورة البقاء داخل مراكز الشرطة وقصر تعاملهم على الحالات الطارئة فقط.

وكانت الحكومة الفرنسية قد تراجعت مؤخرا عن فرض ضرائب على الوقود بعد اندلاع مظاهرات ذوي السترات الصفراء ، كما وعدت أيضًا باتخاذ اجراءات اقتصادية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.