"الدفاع الروسية": أطلعنا الأمم المتحدة على جهود موسكو في إيصال المساعدات بسوريا

موسكو (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين، أطلع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، على جهود الوزارة في إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته، وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن النقاش تطرق إلى خلق ظروف لعودة اللاجئين إلى منازلهم.

وأضاف البيان أن فومين أشار إلى الوضع الإنساني الكارثي في بعض مناطق سوريا، خاصة مخيم "الركبان" ومدينة الرقة.