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    الجبير يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي سبل التعاون بين البلدين

    07:19 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
    الجبير يبحث مع رئيس مجلس النواب العراقي سبل التعاون بين البلدين

    وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير

    الرياض (أ ش أ)

    بحث وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال لقاءه اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
    وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن اللقاء - الذي عقد بمكتب الجبير في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض اليوم الاثنين - بحث القضايا الدولية والاقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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