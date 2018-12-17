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    تركيا: FBI بدأ في اعتقال أنصار فتح الله جولن بأمريكا

    06:57 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
    تركيا: FBI بدأ في اعتقال أنصار فتح الله جولن بأمريكا

    وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن السلطات الأمريكية بدأت تتخذ خطوات قانونية بحق أنصار الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

    ونقلت قناة TRT التركية عن تشاووش أوغلو قوله اليوم الاثنين: إن "مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI يجري في 15 ولاية تحقيقات بشأن أنشطة منظمة جولن، وقد بدأ تنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الداعية بولاية نيوجيرسي".

    وجاء ذلك بعد يوم من إعلان تشاووش أوغلو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن تدرس إمكانية تسليم جولن إلى أنقرة.

    وتعتبر السلطات التركية جولن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

    مولود تشاووش أوغلو الخارجية التركية فتح الله جولن الولايات المتحدة تركيا

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