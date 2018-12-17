رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي التعاون المشترك

الجزائر (أ ش أ)

أجرى أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الإثنين، مباحثات بالجزائر العاصمة مع نظيره الكوري الجنوبي لي ناك-يون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام، تناولت التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحادثات جرت بقصر الحكومة وحضرها عدد عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي الى الجزائر في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر كوريا الجنوبية اللتان يربطهما إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2006.

وستشهد زيارة لي ناك-يون بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أكبر للشراكة الثنائية، كما ستشكل فرصة للطرفين بغية تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقدت الدورة الخامسة لمجلس الأعمال الجزائري-الكوري على هامش هذه الزيارة.