"جيش التحرير الوطني" في كولومبيا تعلن وقف إطلاق النار أحادي الجانب

بوجوتا (أ ش أ)

أعلنت جماعة "جيش التحرير الوطني" في كولومبيا، اليوم الإثنين، وقف إطلاق النار أحادي الجانب لمدة 12 يومًا بمناسبة أعياد الميلاد، مؤكدة عزمها السعي للتوصل إلى حل للصراع المسلح عبر المفاوضات.

وقالت الجماعة -في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية- إنها ستوقف عملياتها بدءا من 23 ديسمبر وحتى الثالث من يناير المقبل للإسهام في خلق مناخ من الطمأنينة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد والعام الجديد.

وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي وصل للسلطة في أغسطس الماضي قد رهن مفاوضات السلام مع الجماعة بتوقفها عن عملياتها العدائية وإطلاقها سراح جميع المحتجزين وحصر جميع مقاتليها بمنطقة محددة قبل تسريحهم.

وتعد الجماعة التي تأسست عام 1964 هي الجماعة المسلحة الأكبر في البلاد حاليا بعدما وقعت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) معاهدة السلام عام 2016.

ودخلت الجماعة في مفاوضات السلام مع الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس إلا أن الرئيس الحالي علق المحادثات حتى توافق الجماعة على شروطه.