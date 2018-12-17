مسؤول أممي: وقف إطلاق النار في الحديدة يدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء

صنعاء (د ب أ)

صرح مسؤول أممي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

وكان الطرفان المتحاربان في اليمن قد اتفقا الخميس الماضي على وقف إطلاق النار، بعد محادثات استمرت على مدار أسبوع برعاية الأمم المتحدة في السويد، وهدفت إلى إنهاء القتال المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وستتولى لجنة ترأسها الأمم المتحدة، وتضم الجانبين، الإشراف على تطبيق الهدنة.

وأعرب المسؤول الأممي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم عن أمله في أن تبدأ اللجنة عملها بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن الحديدة تضم ميناء استراتيجيا مهما غرب اليمن، وتدخل منه نحو 80% من الواردات والمساعدات إلى البلاد.