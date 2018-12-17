محكمة سنغافورية تمنح رجلا مثليا حق تبنى طفل ولد لأم بديلة

سنغافورة - (د ب أ):

منحت أعلى محكمة في سنغافورة اليوم الاثنين رجلا مثليا حق تبنى طفل 4 أعوام ولد لأم بديلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن سنغافورة لا تعترف بزواج المثليين أو تبنى المثليين لأطفال. وكانت محكمة أدنى درجة قد رفضت محاولة الرجل تبنى الطفل في ديسمبر العام الماضي.

وأدى رفض المحكمة لتقنين تبنى الرجل للطفل العام الماضي لجعله بلا حقوق أبوية. بعد ذلك لجأ لعرض قضيته أمام أعلى محكمة في سنغافورة.

وقالت المحكمة في حكمها اليوم إنها " حتمية قانونية أن يتم تعزيز رعاية الطفل، و اعتبارها أمرا أساسيا".

وأضاف القاضي في الحكم أن المحكمة أخذت في الاعتبار السياسية الرسمية لسنغافورة المتعلقة بأسر المثليين.

وقال محامي الرجل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) بعد صدور الحكم أن المحكمة خلصت إلى " أنه سوف يتم تعزيز رخاء الطفل في حال تنفيذ التبني".

وكانت صحيفة ستريتس تايمز قد قالت عام 2017 إن الرجل سأل أولا وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة حول إمكانية التبني، ولكن تم إبلاغه أنه من غير المرجح أن توصى الوزارة بإتمام التبني.

بعد ذلك سافر الرجل إلى أمريكا، حيث تم استخدام سائله المنوي لتخصيب بويضة من متبرعة عبر التلقيح الصناعي. بعد ذلك تم نقل البويضة المخصبة لرحم أم بديلة، قامت بإنجاب الطفل في أمريكا.