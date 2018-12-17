الشرطة العراقية تواصل رفع الحواجز الإسمنتية ونقاط التفتيش من شوارع بغداد

بغداد - (د ب أ):

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الاثنين أنها تمكنت من رفع عدد من النقاط الأمنية وأعادت افتتاح شوارع كانت مغلقة في مناطق واحياء وسط بغداد، في إطار خطة أمنية موسعة لرفع عشرات النقاط الأمنية المقامة منذ سنوات في العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لقيادة الشرطة الاتحادية في بغداد أنه تم "رفع عدد من السيطرات والمرابطات ضمن قاطع الشرطة الاتحادية، إضافة إلى فتح طرق مغلقة وسط بغداد وفقا لما تم الإعلان عنها سابقا ضمن خطة إلغاء عسكرة بغداد والحد من الاختناقات المرورية".

وتتزامن عملية رفع الحواجز والسيطرات مع الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، كما تتزامن مع مرور الذكرى الأولى لإعلان الانتصار العسكري على تنظيم داعش.

وكان قائد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أعلن أنه تقرر رفع النقاط بعدما "شهد الوضع الأمني في بغداد تحسنا أمنيا جيدا جدا".

وشرعت السلطات العراقية مؤخرا بإعادة افتتاح شوارع محددة تربط جانبي بغداد ووسط المنطقة الخضراء المحصنة أمام حركة السيارات المدنية بشكل تجريبي لأول مرة منذ نحو 15عاما.

وتسعى الحكومة إلى إنهاء حالة الاختناقات المرورية في شوارع بغداد من جراء إغلاق عدد من الطرق الحيوية.