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"السترات الصفراء" تبطئ اقتصاد فرنسا وتضغط على الموازنة

11:43 ص الإثنين 17 ديسمبر 2018
"السترات الصفراء" تبطئ اقتصاد فرنسا وتضغط على الموازنة

رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب

القاهرة - مصراوي:

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الـ3% من‭ ‬ إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، متوقعاً أن يسجل نحو 3.2% العام المقبل - بحسب موقع العربية.

ومن المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من ديسمبر، مما تسبب في عجز بالميزانية قدره عشرة مليارات يورو، ما يعادل 11.30 مليار دولار.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مقابلة مع صحيفة ليزيكو.

وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة السترات الصفراء، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضاً ضريبياً لمعظم المتقاعدين.

وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2.8% في 2019.

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