العالم في صور: العراق تعيد بناء مسجد النوري.. والمهاجرين مستمرون بالتدفق لأمريكا
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأحد، من إعادة بناء العراق مسجد النوري في الموصل، الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي لأول مرة، وتجمع متظاهري "السترات الصفراء"، في مدينة الميلاد.
الأخبار المتعلقة
-
من لبنان إلى العراق.. إيران تجد حيلًا جديدة لتهديد الاحتلال بعد كشف
-
المدفعية العراقية تستهدف مواقع لداعش داخل الحدود السورية
-
العراق يعرض على اليابان مبادرة لإنشاء صندوق مشترك لإعادة الإعمار
-
واشنطن بوست تتحدث عن "الحرب الأمريكية المخفية" في سوريا
-
العراق: مقتل 4 من داعش في قصف جوي شمال غرب الموصل
-
الرئيس العراقي يتخلى عن الجنسية اليريطانية
-
193
-
107
-
88
-
70
-
56
-
53
-
48
-
42
-
41
-
39