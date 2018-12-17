العالم في صور: العراق تعيد بناء مسجد النوري.. والمهاجرين مستمرون بالتدفق لأمريكا

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأحد، من إعادة بناء العراق مسجد النوري في الموصل، الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي لأول مرة، وتجمع متظاهري "السترات الصفراء"، في مدينة الميلاد.