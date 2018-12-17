أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

العالم في صور: العراق تعيد بناء مسجد النوري.. والمهاجرين مستمرون بالتدفق لأمريكا

12:12 ص الإثنين 17 ديسمبر 2018
العالم في صور: العراق تعيد بناء مسجد النوري.. والمهاجرين مستمرون بالتدفق لأمريكا

مسجد النوري

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأحد، من إعادة بناء العراق مسجد النوري في الموصل، الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي لأول مرة، وتجمع متظاهري "السترات الصفراء"، في مدينة الميلاد.

مسجد النوري العراق أمريكا المهاجرين حركة السترات الصفراء الكويت ألمانيا الطبيعة الكينية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان