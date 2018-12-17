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أهم التصريحات في 24 ساعة: إضعاف سوريا هو إضعاف للأمة العربية

12:30 ص الإثنين 17 ديسمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: إضعاف سوريا هو إضعاف للأمة العربية

لقاء عمر البشير وبشار الأسد

القاهرة – مصراوي

قال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارة مفاجئة لسوريا إن الأخيرة دولة مواجهة وإضعافها إضعاف للقضايا العربية، فيما طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بضرورة أن تقدم الولايات المتحدة خطوات ملموسة من أجل تسليم الداعية فتح الله جولن، وقال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاء الرئيس بالمحقق روبرت مولر لن يتم إلا على جثته كمحام لترامب.

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