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المدفعية العراقية تستهدف مواقع لداعش داخل الحدود السورية

10:45 م الأحد 16 ديسمبر 2018
المدفعية العراقية تستهدف مواقع لداعش داخل الحدود السورية

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ)

قصفت مدفعية الجيش العراقي غربي محافظة الأنبار منطقتين داخل الحدود السورية تمثلان ارتكازا لعناصر لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار - لوكالة أنباء الاعلام العراقي /واع/ إن "منطقتي هجين وشعته السوريتين اللتين تبعدان ١٠ كم عن الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، تعرضتا لقصف مدفعي عنيف من قبل مدفعية الجيش".

وأضاف أن المنطقتين تعدان من أكثر مناطق ارتكاز عصابات داعش الإجرامية داخل العمق السوري، مبينا أن عملية قصف المنطقتين استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة مكنت مدفعية الجيش من استهداف مناطق تواجد مجرمي داعش.

 

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Asha
المدفعية العراقية داعش الحدود السورية الجيش العراقي محافظة الأنبار العراق الإرهاب
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