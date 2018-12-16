سكاي نيوز: آلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية

أنقرة - (أ ش أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) احتجاجًا على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

ذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة الأحد، أن المحتجين لبوا نداء "كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة"، تجمعوا وسط مدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية وذلك تحت تدابير أمنية مشددة.

تأتي هذه التظاهرات بعد يوم من تهديد الرئيس أردوغان لمعارضيه، وتوعدهم في حال خرجوا في تظاهرات على غرار السترات الصفراء في فرنسا.