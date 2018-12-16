محامي الرئيس الأمريكى: لقاء ترامب مع مولر "على جثتي"

واشنطن - (د ب أ)

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس لن يلتقي بالمحقق الخاص روبرت مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية "إلا على جثتي".

وذكر جولياني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب يرفض تماما مقابلة مولر.

وهذه هي أول تصريحات علنية لجولياني منذ صدور حكم بالسجن ثلاثة أعوام في 12 ديسمبر ضد محامي ترامب السابق مايكل كوهين في جرائم من بينها دفع أموال لشراء صمت امرأتين اتهمتا ترامب بإقامة علاقات جنسية معهما.

وينتقد ترامب تحقيق مولر، الذي يستقصي حقائق في مدى التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الأخيرة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.