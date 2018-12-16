أكثر الكلمات إنتشاراً

مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

محامي الرئيس الأمريكى: لقاء ترامب مع مولر "على جثتي"

09:34 م الأحد 16 ديسمبر 2018
محامي الرئيس الأمريكى: لقاء ترامب مع مولر "على جثتي"

ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس لن يلتقي بالمحقق الخاص روبرت مولر ليجيب عن أسئلة بشأن تحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية "إلا على جثتي".

وذكر جولياني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج أن ترامب يرفض تماما مقابلة مولر.

وهذه هي أول تصريحات علنية لجولياني منذ صدور حكم بالسجن ثلاثة أعوام في 12 ديسمبر ضد محامي ترامب السابق مايكل كوهين في جرائم من بينها دفع أموال لشراء صمت امرأتين اتهمتا ترامب بإقامة علاقات جنسية معهما.

وينتقد ترامب تحقيق مولر، الذي يستقصي حقائق في مدى التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الأخيرة التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.

 

ترامب رودي جولياني روبرت مولر محامي الرئيس الأمريكى التدخل الروسي الانتخابات الأمريكية

الخبر التالى:

سكاي نيوز: آلاف يتظاهرون في تركيا احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان