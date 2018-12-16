أكثر من نصف الشعب لا يريده.. ما هي فرص ترامب للحفاظ على الرئاسة في 2020؟

كتب - محمد عطايا:

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بوسعه الفوز بالانتخابات القادمة 2020، برغم الانتقادات الكبيرة، والضغوط التي يتعرض لها حاليًا.

وأكدت الشبكة أن استطلاع "فوكس نيوز" الجديد، يكشف أن 38٪ فقط من الناخبين قالوا إنهم سيعيدون انتخاب الرئيس الحالي -إذا جرت الانتخابات اليوم- بينما أكد 55 ٪ أنهم سيصوتون لشخص آخر.

وأوضحت "سي إن إن" أن نتائج شبكة "فوكس نيوز" ليست مفاجأة، لافتةً إلى أن ترامب حصل باستمرار على معدل قبول سلبي، مؤكدةً أن استطلاع الرأي أظهر عدم رضا بأداء الرئيس الوظيفي إلى الآن.

وأوضحت "سي إن إن" أن الشعب الأمريكي قال في استطلاعات سابقة إنه يريد إعادة انتخاب رئيسه في دورتي 1980 و1992، وفي المرتين خسر الرئيس، لافتةً إلى أنه في دورات 1984، و1996، و2012، قال الأميركيون إنهم لا يريدون إعادة انتخاب الرئيس، وواصل الرئيس فوزه.

وكشفت الشبكة الأمريكية أن الحقائق السابقة تؤكد أن ترامب لن يخسر بالضرورة الانتخابات القادمة، بالاعتماد على استطلاع "فوكس نيوز".

نمو الوظائف تتحكم في اختيار الرئيس

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن معدلات قبول ترامب تختلف عن معدل النمو الاقتصادي بشكل عام، مؤكدةً أنه في نوفمبر كان ينظر إلى تلك الحالة على أنها جيدة من قبل الناخبين، إلا أن الجمهوريون فقدوا أغلبية الكونجرس بالرغم من ذلك.

وذكرت أن نتيجة الانتخابات النصفية "تاريخيًا" منطقية، إذ أن نمو الوظائف لا يتنبأ بها.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الانتخابات الرئاسية "وحش" مختلف تمامًا عن الانتخابات النصفية فيما يتعلق بكيفية تأثير حالة الاقتصاد فيها.

وكشفت عن وجود علاقة وثيقة بين نمو الوظائف وإعادة انتخاب الرئيس، موضحةً أن الانتخابات العشر الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة كان نمو الوظائف ركيزة أساسية في نتائجها.

وتنبأت "سي إن إن" بفوز الرئيس الحالي بفترة رئاسية ثانية إذا كان نمو الاقتصاد خلال العامين المقبلين بنفس نسب العامين الأوليين، مسجلاً ارتفاعًا يقرب من 3٪.

وأوضحت أن فرص ترامب تتعلق بما إذا كان نمو الوظائف أقوى في عامي 2019 أو 2020.

وأكدت أن حفاظ ترامب على المستويات الحالية لنمو الوظائف قد يكون كافيًا لإعادة انتخابه.

وكشفت أنه من الممكن أن يستمر الاقتصاد القوي في تعزيز شعبية ترامب في الوقت المناسب للفوز، على الرغم من أنه لم يساعده إلى الآن.​