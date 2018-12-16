تركيا تطالب أمريكا بـ "خطوات ملموسة" بشأن تسليم جولن

اسطنبول - (د ب أ)

دعت الحكومة التركية الولايات المتحدة إلى إتخاذ خطوات ملموسة لتسليم الداعية فتح الله جولن وأعضاء آخرين في حركته، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ،في منتدى في الدوحة اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثار المسألة على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيريس قبل أسبوعين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال تشاووش أوغلو في العاصمة القطرية: "حسناً، في المرة الأخيرة التي التقينا فيها في بوينس آيرس، قال الرئيس ترامب لأردوغان إنهم يعملون على ذلك، لكننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة".

وتلقي تركيا باللائمة على جولن في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في صيف عام 2016.

وطالبت أنقرة واشنطن مؤخراً بترحيل 84 من أنصار جولن المزعومين.

وأضاف تشاووش أوغلو: "توقعاتنا واضحة للغاية"، مشددا على ضرورة تسليم جولن وغيره من المطلوبين إلى تركيا.

ويقيم جولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ فترة. وكانت قضيته نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وانتشرت بالفعل منذ منتصف نوفمبر شائعات حول احتمال تسليم الداعية، حيث ذكرت قناة "إن بي سي" آنذاك أن البيت الأبيض يسعى للحصول على معلومات من مختلف السلطات حول الطرق القانونية لإخراج جولن من البلاد.

ولكن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفت الشائعة آنذاك.

وتتعامل الحكومة التركية بشكل صارم مع الأعضاء المزعوم انتسابهم إلى حركة جولن منذ محاولة انقلاب 2016، وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف الشهر الماضي فإن عدد المقبوض عليهم بتهمة وجود صلة بينهم وبين الانقلابين وصلت منذ 2016 إلى نحو 218 ألف شخص، كما فصلت السلطات التركية أكثر من 140 ألف شخص من الهيئات الحكومية.