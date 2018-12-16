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    مساعد الرئيس السوداني يؤكد "أزلية" العلاقات مع مصر

    07:33 م الأحد 16 ديسمبر 2018
    مساعد الرئيس السوداني يؤكد "أزلية" العلاقات مع مصر

    محمد الحسن الميرغني مساعد الرئيس السوداني

    الخرطوم - (أ ش أ)

    أكد مساعد أول الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني أزلية واستراتيجية علاقات بلاده مع مصر.

    وشدد الميرغني - خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم مع سفير مصر لدى السودان حسام عيسى - على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.

    وقال السفير المصري في السودان، في تصريح صحفي، إنه تم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون بين البلدين، وسير تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين، خاصة مشروعات الربط الشبكي الكهربائي والسكة الحديد والتعليم والصحة والصناعات المختلفة.

    ونوه بأن اللقاء شهد تأكيدا على تعزيز العلاقات الثنائية والمضي بها قدما بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وفق توجيهات رئيسي البلدين الرئيس عبد الفاتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس السوداني عمر البشير، وصولا لمرحلة التكامل.

     

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    Asha
    السودان حسام عيسى محمد الحسن الميرغني العلاقات المصرية السودانية عمر البشير
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