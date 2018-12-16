الأمم المتحدة تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن

القاهرة - (د ب أ)

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الأحد الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية وسط تقارير عن اندلاع اشتباكات هناك.

كانت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران قد توصلا يوم الخميس الماضي لاتفاق بشأن الحديدة في المحادثات التي تمت برعاية الأمم المتحدة في السويد ومن بين ذلك اتفاق لوقف إطلاق النار هناك وإعادة انتشار للقوات بشكل مشترك في المدينة المهمة.

ويتهم كلا الطرفين منذ ذلك الحين بعضهما البعض بانتهاك الهدنة.

وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص على حسابه بموقع تويتر "يتوقع المبعوث الخاص أن يحترم الطرفان التزاماتهما وفقا لنص اتفاق ستوكهولم وروحه، وأن ينخرطا في التنفيذ الفوري لأحكامه".

وقال مكتب جريفيث دون الخوض في تفاصيل إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية والحوثيين لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة "في وقت مناسب وبشكل مناسب".

وتعتبر الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن محافظة مهمة من الناحية الاستراتيجية نظرا لمينائها الذي يعد نقطة دخول نحو 80 في المائة من واردات اليمن ومساعدتها.

وخلال الشهر الجاري، عقدت وفود من الحكومة اليمنية والمتمردين محادثات استمرت أسبوعا في مدينة ريمبو السويدية شمالي ستوكهولم في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن التي استمرت لمدة أربع سنوات ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.

وتشهد البلاد وهي أحد أفقر دول العالم العربي صراعا على السلطة بين الحكومة والمتمردين منذ أواخر عام 2014.