الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة السورية

عمان - (د ب أ):

أكد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والهولندي ستيف بلوك اليوم الاحد ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة السورية.

وأكد الوزيران في تصريحات مشتركة عقب لقاء عقداه في العاصمة الأردنية عمان اليوم أن البلدين سيطلقان المزيد من برامج التعاون التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمياه والزراعة والتعليم المهني.

وشدد الوزيران على أهمية عمل البلدين معا، وفِي اطار التحالف الدولي ، في محاربة الإرهاب وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الصفدي وبلوك التطورات في المنطقة وفِي مقدمتها تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي والأزمة السورية.

وقال الصفدي إن القضية الفلسطينية تصدرت المحادثات التي أجراها مع وزير خارجية هولندا، وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا).

وحذر الصفدي من تبعات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومن غياب أفق التقدم نحو حل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية "لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية."

ووجه الصفدي الشكر لهولندا لدعمها للاجئين السوريين ومساعدتها المملكة في تحمل أعباء استضافة مليون وثلاثمائة ألف مواطن سوري.

وثمن الوزير الهولندي، من جانبه، المواقف والسياسات الأردنية وقال إن بلاده تعتبر "المملكة واحة للأمن والاستقرار في منطقة صعبة الظروف".