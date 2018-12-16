بالفيديو- السفير السعودي يشارك في احتفال مسيحي لبناني للمرة الأولى

القاهرة- (مصراوي):

شارك السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، مسيحيي البلاد، احتفالاتهم بأعياد الميلاد، للمرة الأولى، خطوة تظهر نهج الانفتاح الجديد الذي تسير عليه المملكة .

وأظهر فيديو من داخل كنيسة مار الياس في أنطلياس، تداوله رواد التواصل الاجتماعي عبر تويتر ، السفير بخاري مع وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، خلال "الريسيتال الميلادي" الذي أحيته الفنانة ماجدة الرومي، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ملحم الرياشي.

وكتب الصحفي اللبناني، نوفل ضو، عبر تويتر، الأحد: "الأهم من مشاركة السفير السعودي وليد البخاري مسيحيي لبنان احتفالاتهم الميلادية، هو تفاعل السعوديين المرحب والمؤيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع " إنه دليل ملموس على أن الانفتاح والتفاعل الحضاري ليسا مجرد واجب دبلوماسي، بل قناعة ونهج وفكر متنور رسّخته قيادة المملكة تاريخيًّا في شعبها".

في هذه الاثناء من داخل كنيسة مار الياس في انطلياس معالي وزير الاعلام #ملحم_الرياشي وسعادة السفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري خلال ريستال الميلاد مع الفنانة ماجدة الرومي. pic.twitter.com/cMzpCjqGDI — (∆)🔺Mohamad Nafeh🔺(∆) (@Flam_freedom) December 15, 2018

دخل بخاري والرياشي إلى الكنيسة معًا قبل بدء الحفل بلحظات. وفور وصوله، قال السفير السعودي: "نتشارك مع أهلنا في لبنان فرحة الأعياد، هذا البلد الذي اجتمعت تحت سمائه كل الديانات السماوية. نحمل من المملكة العربية السعودية كل أماني الخير، ليبقى لبنان عنوانا للفرح والخير والسلام".

وقال الرياشي: "في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي نمر فيه، نحن هنا لنؤكد على أهمية الميلاد وعلى أهمية مشاركة المملكة ممثلة بمعالي السفير وليد بخاري، وهذا دليل على أهمية الانسان والسلام وأهمية حضور الانسان من كل الأديان، بذكرى ميلاد السلام، ميلاد يسوع المسيح".