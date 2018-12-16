ماليزيا: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القاهرة- (مصراوي):

انتقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الأحد، تحرك استراليا للاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مُعتبرًا أن مثل هذا الاعتراف "ليس من حق الدول".

وقال مهاتير لرويترز على هامش مؤتمر في بانكوك "ينبغي أن تظل القدس على ما هي عليه الآن وليس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "دائما ما كانت القدس تابعة لفلسطين، وبالتالي فما الداعي لاتخاذ مبادرة بتقسيم القدس التي لا تنتمي لهم... ليس لديهم أي حقوق".

واعترفت أستراليًا رسميًا، أمس السبت، بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، فيما يمثل تراجًا عن سياسة تنتهجها منذ عقود، ولكنها قالت إنها لن تنقل سفارتها على الفور.

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "استراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".

وأضاف للصحفيين في سيدني "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا".

وأكد موريسون دعم بلده لمبدأ حل الدولتين الذي يشمل إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وأوضح أن استراليا لن تنقل سفارتها إلى القدس الغربية إلا بعد تحديد الوضع النهائي للمدينة، ولكنها ستفتح بها مكاتب تجارية ودفاعية.

ووصفت إسرائيل الإعلان بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن استراليا "تعمّدت استغلال هذا الإعلان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مشينة".

ويعد وضع القدس إحدى أكبر العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يريدون الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، بما في ذلك القسم الشرقي الذي ضمته بعد حرب عام 1967.