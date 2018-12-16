العاصفة "ديردرا" تجتاح بريطانيا بالثلوج وتقطع الكهرباء

لندن- (بي بي سي):

ضربت الرياح العاتية والأمطار الثلجية مناطق عدة من بريطانيا، مع اجتياح العاصفة "ديردرا" للبلاد، ما تسبب في اضطراب رحلات السفر وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إن ما يصل إلى 50 سنتيمترا من الثلج تساقط على المرتفعات الاسكتلندية، وبلغت سرعة الرياح 70 ميلا في الساعة على ساحل إقليم ويلز.

وكانت الشرطة قد أبلغت عن حوادث طرق وتعطل السيارات بسبب الطقس الثلجي، يوم السبت، وعانت مئات المنازل من انقطاع الكهرباء في اسكتلندا وويلز.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الأمطار المتجمدة قد تم إزالتها في الغالب، لكن الجليد ظل موجودا.

وحذر المكتب من أن ذوبان الثلوج والأمطار المتوقع، يوم الاثنين، قد يتسبب في خطر حدوث "فيضانات".

وصدر تحذير من الثلوج والجليد في اسكتلندا وشمال إنجلترا الأحد، في حين استمر التحذير من الرياح الشديدة عدة مناطق أخرى.

وذكر عدد من قطاعات الشرطة في مناطق ديفون وشيشير وكامبريدجشير ونورفولك وساوث يوركشير وميرسيسايد، أنهم تعاملوا مع حوادث مرورية منها التصادم بين سيارات أو سقوط أشجار وإغلاق الطرق.

وتم الإبلاغ عن عدة حوادث طرق في تقاطعات في جنوب اسكتلندا.

وغردت الشرطة في دومفريز معلنة وقوع حوادث اصطدام متعددة أدت لتحطم سيارات، وأضافت: "يبدو أن المطر المتجمد قد وصل إلى الطريق السريع".

وقالت مراقبة حركة المرور في اسكتلندا إن الثلوج الكثيفة تسببت في حدوث تأخيرات وازدحام على الطريق بين بيرث وأفيمور، وتوقفت الحركة على طريق شمال كالاندر.

وانقطعت الكهرباء عن 1200 منزل في منطقة موراي، بسبب الرياح العاتية. كما أفادت شركة "إس بي إنيرجي نتوركس" عن انقطاع التيار عن بعض الأحياء.

وفي ويلز، تأثرت عدة مئات من الممتلكات، معظمها في بيمبروكشير، من انقطاع التيار الكهربائي، يوم السبت.

وأظهرت لقطات من مطار مانشستر، منشورة على موقع يوتيوب، طائرات لم تتمكن من الهبوط على الأرض بسبب الرياح المتقاطعة القوية.

وقال سيمون بارتريدج، الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، إنه تم التخلص من معظم الأمطار والثلوج في بحر الشمال، مساء السبت.

وقال "تم إغلاق عدد من الطرق بسبب الجليد والسيارات التي خرجت عن السيطرة".

وأضاف أن درجات الحرارة الباردة تعني أن الثلج سيبقى على الأرض يوم الأحد، لكن الناس قد يتوقعون "ظروفا أفضل".