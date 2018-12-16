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    مقتل رئيس اللجنة العسكرية لطالبان في قصف جوي جنوبي أفغانستان

    01:05 م الأحد 16 ديسمبر 2018
    مقتل رئيس اللجنة العسكرية لطالبان في قصف جوي جنوبي أفغانستان

    حركة طالبان

    هلمند - (د ب أ):

    ذكر مسؤولون بإقليم هلمند جنوبي أفغانستان أن رئيس اللجنة العسكرية لحركة طالبان لقي حتفه في قصف جوي لقوات التحالف بمنطقة جريشك بالإقليم، طبقا لما أوردته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

    وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان إن قوات التحالف نفذت غارة جوية استهدفت مخابئ طالبان في جريشك، مما أسفر عن مقتل رئيس اللجنة العسكرية للجماعة، حاجي بركات.

    وأضاف البيان أن مرافقين اثنين لرئيس اللجنة العسكرية قُتلا أيضا في الغارة الجوية، وأصيب مسلح.

    وقالت الحكومة الإقليمية إنه تم تدمير مركبة ودراجة بخارية أيضا خلال الغارة.

    وقُتل مسلحان اثنان، على الأقل، وتم تدمير دراجة نارية في غارة جوية منفصلة بمنطقة وشير، وفقا للحكومة الإقليمية.

    ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة، وبينها طالبان، على التقرير حتى الآن.

    اللجنة العسكرية أفغانستان قصف جوي الحكومة الإقليمية حركة طالبان

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