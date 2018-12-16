لماذ يرتدي وليا عهد السعودية وأبوظبي سوار أحمر بفعاليات "فورمولا-إي"؟

القاهرة- (مصراوي):

لفتت صور مُتداولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي مِعصم كل منهما سِوار أحمر، خلال فعاليات سباق "الفورمولا إي" بالدّرعية في الرياض.

وأفادت قناة العربية الإخبارية بأن هذه الأساور الحمراء تدل على دعم الأولمبياد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يطلق عليهم في الإمارات "أصحاب الهمم".

وحضر بن سلمان وبن زايد، أمس السبت، ختام سباق فورمولا إي في مدينة الدرعية السعودية، التي تحتضن البطولة التي شارك فيها 22 متسابقًا يمثلون 11 فريقًا عالميًا.

وكتب الحساب الخاص بهذه الألعاب تعليقًا على الصورتين عبر تويتر:" شكرًا محمد بن زايد وشكرًا محمد بن سلمان على دعمكما".

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة من 13 إلى 15 من ديسمبر الجاري، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة في الدرعية، إقبالًا كبيرًا من قِبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور الكبير من داخل المملكة.