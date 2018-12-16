تركيا عن قضية خاشقجي: لن نتخلى عن الحقيقة حتى النهاية

كتبت - رنا أسامة:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تتخلى عن "الحقيقة حتى النهاية" فيما يتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي على هامش منتدى الدوحة، السبت، حيث قال: "لا نملك معلومات حول نتائج التحقيق الذي يجريه الجانب السعودي، ويتعين أن يتسم ذلك التحقيق أيضًا بالشفافية والمصداقية"، بحسب الأناضول.

وأشار إلى تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التحقيق الذي تُجريه أنقرة حول القضية "شفاف ونزيه للغاية".

وتستمر فعاليات مؤتمر "منتدى الدوحة" الذي افتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس السبت، تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، إلى اليوم الأحد.

قُتلَ خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية.

وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية، مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.

وكانت النيابة السعودية أعلنت منتصف الشهر الماضي أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

وألقت السلطات القبض على 21 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، ووجّهت تهمًا لـ11 منهم بالتورّط في الجريمة. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي إلى الآن.