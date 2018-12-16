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    قطر للبترول تستحوذ على 35 بالمئة في 3 حقول نفطية بالمكسيك

    11:54 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    قطر للبترول تستحوذ على 35 بالمئة في 3 حقول نفطية بالمكسيك

    شركة قطر للبترول

    الدوحة - (د ب أ):

    أعلنت شركة قطر للبترول اليوم الأحد توقيع إتفاقية مع شركة "إيني" الايطالية لشراء 35 بالمئة في ثلاثة حقول نفطية في المكسيك.

    وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم، إنها وقعت اتفاقية مع "إيني" الإيطالية تستحوذ بموجبها على 35بالمئة من ثلاثة اكتشافات نفطية في المياه الضحلة بالمنطقة رقم 1 في خليج كامبيتشي بالمكسيك.

    شركة قطر للبترول شركة إيني توتير المكسيك

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