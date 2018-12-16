رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبدأ اليوم جولة تشمل الجزائر وتونس والمغرب

سول - (د ب أ):

توجه رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون إلى الجزائر اليوم الأحد، في جولة تشمل ثلاث دول عربية تضم أيضا تونس والمغرب بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء كوري جنوبي للجزائر وتونس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب رئيس الوزراء القول أن الجولة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الثلاثة، خاصة بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية العاملة في هذه الدول.

ومن المقرر أن يصل لي يون الجزائر اليوم ليلتقى بنظيره الجزائر أحمد أويحيى لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

كما يعتزم لي يون طلب دعم الحكومة الجزائرية للشركات الكورية التي ترغب في المشاركة في مشاريع البناء والبنية التحتية هناك.

وسوف يتوجه لي يون لتونس في 20 ديسمبر الجاري، حيث يعتزم لقاء الرئيس الباجي قائد السبسي ومسؤولين بارزين آخرين.

وأفادت يونهاب بأن رئيس وزراء كوريا الجنوبية سوف يلتقى بنظيره المغربي سعد الدين عثماني، عندما يتوجه للمغرب، حيث سوف يطالب الحكومة المغربية بمساعدة الشركات الكورية المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبيرة.