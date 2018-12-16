تعيين قائد سابق للجيش حاكمًا عامًا لأستراليا

سيدني- (أ ف ب):

أعلنت استراليا، الأحد، تعيين قائد سابق للجيش في منصب الحاكم العام الجديد للبلاد، إلا انه لن يتسلم منصبه حتى 2019 بعد الانتهاء من الانتخابات العام المقبل.

والجنرال المتقاعد ديفيد هيرلي (65 عاما) هو ثاني قائد سابق للقوات المسلحة يتولى هذا المنصب الفخري إلى حد بعيد في نظام الملكية الدستورية، لكنه يملك سلطة التدخل في عمل الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الذي تهدد الانتخابات المقبلة ائتلافه المحافظ، إلى أن اختياره لهيرلي جاء لضمان "الاستقرار والاستمرارية والثقة". وقال للصحافيين في كانبيرا "كان لدي خيار واحد، خياري الأول، وهو يقف الى جانبي الآن".

أضاف "كنت ابحث عن شخص يستطيع القيام بهذا الدور الدستوري بكثير من الاحترام، لكن ايضا بنزاهة".

وتأتي دعوة موريسون إلى الاستقرار في أجواء من الاضطراب السياسي في كانبيرا.

فقد شهدت استراليا تعاقب العديد من رؤساء الوزراء في السنوات الاخيرة مع إطاحة الليبراليين والعماليين بقادتهم وهم في السلطة.

ومن المتوقع أن يدعو موريسون الى انتخابات فدرالية في منتصف مايو، لكنها ستجري بشكل مبكر في مارس في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم أكبر عدد من السكان في استراليا وتحكمها ايضا حكومة محافظة.

ويخشى المحافظون من خسارة الانتخابات امام العماليين بسبب نتائجهم الضعيفة في استطلاعات الرأي.

ورحب حزب العمال بتعيين هيرلي قال إن الحزب لم يبلغ به بالرغم من أن الانتخابات على الأبواب.

وقال النائب العمالي جيم تشالمرز لمحطة "إيه بي سي" التلفزيونية "مع اقتراب الانتخابات كان بالإمكان استشارة المعارضة حسب الأصول حول هذا التعيين الذي يعتبر أمرا هاما لأستراليا".

ويملك الحاكم العام في استراليا صلاحية افتتاح البرلمان وحله، وتفويض رئيس الوزراء وتعيين الوزراء والمصادقة على القوانين التي يمررها البرلمان وتعيين القضاة والدبلوماسيين.

وفي 1975 حل الحاكم العام جون كير حكومة جوف-ويتلام العمالية وسط مأزق دستوري في البلاد حول قوانين الميزانية، وباتت هذه السابقة تعتبر واحدة من أكثر الفصول السياسية المهمة في التاريخ السياسي لأستراليا.

وسيتسلم هيرلي منصبه من الحاكم العام الحالي بيتر كوسجروف الذي تم تعيينه عام 2014.

وشغل هيرلي منصب حاكم ولاية نيو ساوث ويلز لمدة أريع سنوات، وقبلها أمضى أربعين عاما في الجيش الأسترالي.

وسيتم تمديد ولاية جوسجروف حتى يونيو ابتداءً من مارس، ما يسمح لهيرلي بإكمال ولايته كحاكم لولاية نيو ساوث ويلز والإشراف على الانتخابات فيها.